Filme Dune, o mais visto em Portugal no fim-de-semana, vai ter segunda parte em 2023

Dune, a nova versão cinematográfica do ambicioso romance de ficção científica de Frank Herbert, vai continuar para mais um filme de Dennis Villeneuve, anunciou a Warner Brothers ao final do dia de terça-feira. O filme, que se estreou em Portugal na passada quinta-feira e foi o filme mais visto do fim-de-semana nas salas portuguesas, termina precisamente no início de uma nova fase nas aventuras de Paul Atreides, interpretado por Timothée Chalamet, sugerindo a muito provável continuação do épico nas mãos do realizador canadiano.

Com 53.671 espectadores entre o dia de estreia e domingo nas salas portuguesas, Dune é esta semana o filme mais visto em Portugal, com uma receita de 353 mil euros nas bilheteiras. Em termos mundiais, rendeu já 192 milhões de euros nos cinemas dos países onde o filme já se estreou. Segundo a imprensa especializada, o filme terá tido um orçamento de 142 milhões de euros.

O novo filme dará mais espaço a personagens para já quase apenas vislumbradas no primeiro tomo de Villeneuve, como a Chani de Zendaya, cujos meros sete minutos no ecrã desencadearam críticas e perguntas várias desde a sua estreia. Mas a 20 de Outubro de 2023, Chani, Paul, Stilgar (Javier Bardem) ou Lady Jessica (Rebecca Ferguson) regressam ao planeta deserto de Arrakis, anunciaram a produtora e o estúdio responsáveis por Dune: Parte Dois, a Legendary Pictures e a Warner.

“Acabei de saber pela Legendary que vamos oficialmente avançar com Dune: Part Two”, diz o realizador em comunicado citado pela imprensa internacional sobre aquele que será o segundo tomo da estreia mais rentável da sua carreira. “Era um sonho meu adaptar Dune, de Frank Herbert, e tenho de agradecer aos fãs, ao elenco e à equipa, à Legendary e à Warner Brothers por apoiarem este sonho. Isto é apenas o começo.”

Dune, de 1965, é um livro profundamente influente na ficção científica literária e cinematográfica, bem como na própria ciência e astronomia: vários territórios da lua Titã, de Saturno, são baptizados com nomenclatura do romance. Já está plasmado na BD ou nos videojogos, mas era até agora como os moinhos de vento de D. Quixote de Cervantes: um inimigo gigantesco e aparentemente intransponível, uma luta quimérica e falhada na hora de adaptar para cinema. O cineasta de culto Alejandro Jodorowosky tentou adaptá-lo nos anos 1970 sem qualquer sucesso — a sua quimera originou mesmo um documentário Jodorowosky’s Dune (2013) — e a versão de David Lynch, que o cineasta renegou pela falta de controlo criativo, deixou 1984 sob um coro de vaias para recentemente ter sido reavaliada, sobretudo à luz da adaptação de Villeneuve.

Villeneuve, um dos rostos do cinema (sci-fi) da nova vaga mainstream da América do Norte, vive um momento de sucesso com esta adaptação — não isenta de críticas e desagrado, mas com muita da crítica internacional convencida pelo seu filme, que se estreou no Festival de Veneza deste ano, tendo também aprovação em geral positiva dos fãs. O ponto central dos elogios é o universo visual que o filme cria, da direcção de arte à concept art e ao design de produção, que não são imunes ao que são identificados como problemas de ritmo e narrativa do filme.