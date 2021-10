Escrava Isaura, Dona Xepa, Vale Tudo: Morreu Gilberto Braga, autor de algumas das mais importantes novelas — e sonhos — do Brasil

O argumentista brasileiro Gilberto Braga morreu, esta terça-feira, aos 75 anos no Rio de Janeiro. Autor de algumas das maiores novelas do Brasil nas décadas de ouro dos anos 1970 e 1980, de Escrava Isaura (1976) a Dona Xepa (1977), passando por Dancin’ Days (1978) ou pela emblemática Vale Tudo (1988), fez através da ficção de longa duração a crónica da sua história e valores, criou algumas modas pelo caminho. Escreveu para Sonia Braga, Regina Duarte, Fábio Assunção, Malu Mader ou Glória Pires e colaborou na escrita de outros êxitos da Globo como Rainha da Sucata (1990) e, nas minisséries, fez também em 1988 uma importante adaptação de O Primo Basílio, de Eça de Queirós, ou Anos Rebeldes (1992).

Segundo a família, que confirmou o óbito, Gilberto Braga morreu na sequência de uma septicemia após uma perfuração do esófago, no Hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro. A actriz Susana Vieira lembrou-o nas redes sociais como “um grande brasileiro que fazia o Brasil torcer e sonhar”.

Com Dancin’ Days, fez o Brasil dançar e lançar-se numa febre do mundo da noite e das discotecas; com Vale Tudo, pôs o país a olhar para os seus valores e para a ética em torno de uma mãe honesta (Regina Duarte) e uma filha ambiciosa e traiçoeira (Glória Pires). Em Escrava Isaura, adaptação do romance de Bernardo Guimarães, fez de Lucélia Santos uma estrela e pôs o seu país, bem como Portugal ou até a China, pendentes de cada capítulo do drama da escrava branca, filha órfã de uma negra. Foi exibida em Portugal em 1978 e beneficiou do efeito Gabriela (1975) que tinha habituado o público à sua novela brasileira diária.

Mais recentemente, Paraíso Tropical (2008) deu-lhe um Emmy Internacional de Melhor Novela. Babilónia, de 2015 e transmitida pela SIC, foi o seu último trabalho como autor.