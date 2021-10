Doação do arquivo de Lucio Costa abre colaboração que pode criar leitura conjunta inédita da obra de Brasília

Arquivo Público do Distrito Federal de Brasília queria arquivo mas propôs agora intercâmbio de documentos à Casa da Arquitectura, à qual a família do arquitecto “pai” da capital brasileira doou o acervo do urbanista. Livro conjunto também em cima da mesa.

O Arquivo Público do Distrito Federal de Brasília contactou a Casa da Arquitectura – Centro Português de Arquitectura, em Matosinhos, para encetar uma colaboração entre as duas instituições em torno da recente doação do arquivo do arquitecto e urbanista brasileiro Lucio Costa à instituição portuguesa e deverá fazer uma proposta formal em breve com vista à troca de documentação digitalizada. O resultado será “algo que até agora nunca se fez: conseguir ter uma leitura conjunta da obra, da proposta e do projecto urbano de Lucio Costa para Brasília”, diz ao PÚBLICO Nuno Sampaio, director executivo da Casa da Arquitectura.