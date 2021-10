Uma questão de honra

Mesmo que o resultado seja muito desequilibrado, há muito por onde ferrar o dente no novo filme de Ridley Scott — o primeiro de dois que o autor de Blade Runner e Gladiador estreia este ano (no final de Novembro chegará Casa Gucci, com Lady Gaga, Al Pacino e Adam Driver). Em parte, isso deve-se a O Último Duelo ter sido adaptado de um livro de não-ficção de Eric Jager por... Matt Damon e Ben Affleck. A outra parte está no caso verídico da Idade Média que se conta, à medida do tempo #MeToo que vivemos, uma história de violação, com uma dama abusada por aquele que foi o melhor amigo do marido.