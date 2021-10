Exames do próximo ano vão manter grupos de perguntas opcionais

Os exames nacionais do próximo ano lectivo vão manter uma estrutura semelhante à que foi usada nos últimos dois anos, conjugando um grupo de perguntas de resposta opcional com questões de carácter obrigatório. Esta foi uma solução inicialmente introduzida para mitigar os efeitos da pandemia sobre as aprendizagens dos estudantes. A sua continuidade em 2022 consta de um documento publicado esta terça-feira pelo Instituto de Avaliação Educativa (Iave), entidade pública que é responsável pela elaboração dos enunciados das várias provas nacionais.