Covid-19: 86% dos jovens entre os 12 e os 17 anos já estão completamente vacinados

Até este domingo, 86% dos jovens portugueses entre os 12 e os 17 anos estavam já completamente vacinados contra a covid-19 e 89% tem pelo menos uma dose, segundo revelam os dados que acabam de ser divulgados no relatório de vacinação da Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Portugal tem, nesta altura, 86% da população elegível para a vacinação completamente imunizada contra o novo coronavírus, o que corresponde a cerca de 8,8 milhões de pessoas. Além disso, 87% dos portugueses (9 milhões de cidadãos) já receberam pelo menos uma dose da vacina.

Os três fins-de-semana de Agosto dedicados à vacinação dos mais novos, em antecipação ao regresso às aulas, foram a alavanca inicial e desde aí o processo tem continuado a avançar, semana a semana. Mais de 555 mil jovens entre os 12 e os 17 anos têm agora a primeira dose de uma das vacinas contra a covid-19 e 533 mil tem já a vacinação completa. Ainda em relação a esta faixa, foram vacinados 2248 jovens com a primeira dose na última semana e 4933 com a segunda.

No grupo etário seguinte, dos 18 aos 24 anos, 92% das pessoas receberam já a primeira dose e 89% tem a vacinação completa.

As faixas etárias etárias acima dos 65 anos, as mais vulneráveis à doença, já contam com 100% da população vacinada. O grupo etário anterior (dos 50 aos 64 anos) está lá perto: 100% das pessoas já receberam pelo menos uma dose e 99% tem agora a vacinação completa. Na faixa mais abrangente de todas, que vai dos 25 aos 49 anos, 96% da população já tem a primeira dose e 93% tem a vacinação completa.

Desde o início do processo de vacinação, em Dezembro de 2020, Portugal já administrou 16.599.465 das 21.400.630​ doses recebidas. A DGS nota que existem 2090 pessoas vacinadas com dose em fase de registo (menos 144 em relação à semana anterior).

Norte é a região que mais vacinou

A região Norte mantém-se como a mais avançada na campanha de vacinação em termos percentuais. Contas feitas, 89% dos residentes já receberam pelo menos uma dose e 88% completaram o esquema vacinal. No espaço de uma semana, foram administradas 13.905 doses.

Lisboa e Vale do Tejo, que foi a região que mais doses administrou na semana em análise (17.247), tem 85% da população parcialmente imunizada e 84% com a vacinação concluída. No total, soma 5.641.215 inoculações, apenas atrás do total do Norte (5.709.386).

A região do Centro tem agora 88% da população pelo menos parcialmente imunizada e 87% com esquema vacinal concluído, tendo inoculado 5482 pessoas desde a análise anterior. O Alentejo também tem 88% da população com pelo menos uma dose tomada e 87% com a vacinação completa, com 1818 injecções administradas na última semana.

O Algarve é a região com os registos mais baixos, tanto a nível continental como nacional: tem 82% da população com pelo menos uma dose tomada e 80% com a vacinação concluída, tendo vacinado mais 2368 pessoas esta semana.

Nos arquipélagos, a Madeira já vacinou 84% dos residentes com pelo uma dose e 83% tem a vacinação completa (mais 1287 inoculações). Já os Açores registam 84% da população residente com uma dose tomada e 83% completamente vacinada (mais 724 doses dadas).

Nos dados divulgados esta terça-feira pela DGS estão incluídas as vacinações ocorridas até este domingo, dia 24 de Outubro. Até ao passado domingo, cerca de 123 mil pessoas já tinham tomado a terceira dose da vacina contra a covid-19 em Portugal.