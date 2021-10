OE 2022: Miguel Albuquerque abre a porta à negociação. “Sabem onde é que eu estou”

Assim, como está, os votos dos três deputados do PSD eleitos pela Madeira serão contra a proposta de Orçamento de Estado para 2022. Mas Miguel Albuquerque, o líder dos sociais-democratas madeirenses, não fecha a porta a uma negociação com Lisboa, admitindo mesmo viabilizar o Orçamento. Os votos favoráveis dos três deputados do PSD-Madeira não seriam suficientes para que o documento passasse, a menos que o PAN também se juntasse aos 108 deputados do PS e aos três sociais-democratas.