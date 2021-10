Ferro e Marcelo combinaram audição prévia dos partidos

O Presidente da República e o presidente da Assembleia da República combinaram que Ferro Rodrigues ouviria, esta terça-feira, os partidos sobre o cenário de eleições antecipadas, antecedendo a audiência aos partidos que Marcelo Rebelo de Sousa terá de fazer caso avance com a decisão de dissolução do Parlamento, apurou o PÚBLICO. A ideia é que Ferro Rodrigues possa levar a Marcelo, não apenas a sua opinião pessoal, mas uma posição coordenada com os partidos.