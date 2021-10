DepA architects. In Conflict: Representação portuguesa na Bienal de Arquitectura em Veneza

No 14.º episódio do podcast No País dos Arquitectos, Sara Nunes, da produtora Building Pictures, conversa com o colectivo depA Architects. O projecto expositivo In Conflict foi o tema escolhido pela representação portuguesa na Bienal de Arquitectura de Veneza em 2021 e os três arquitectos-curadores – Carlos Azevedo, João Crisóstomo e Luís Sobral ­– falam-nos agora sobre uma exposição e um ciclo de debates que se foca nas questões do direito à habitação e da coexistência social, ao longo dos 47 anos de democracia em Portugal.

In Conflict sugere uma resposta directa à questão “Como vamos viver juntos?”, colocada por Hashim Sarkis, o curador da Bienal de Arquitectura em 2021.

O arquitecto João Crisóstomo faz questão de realçar que viver em democracia é viver em conflito, por isso nesta representação de Portugal, o objectivo é revisitar processos de arquitectura marcados pelo debate público.

Foto

A partir de temas estruturantes para o país, os arquitectos construíram um percurso expositivo e seleccionaram sete processos de habitação colectiva. As Torres do Bairro do Aleixo, no Porto, o Conjunto Habitacional “Cinco Dedos”, em Lisboa, os “Índios da Meia Praia”, em Lagos, o Plano de Pormenor da Aldeia da Luz, em Mourão, a Reconversão do Estaleiro da Margueira, em Almada, a Reabilitação da Ilha da Bela Vista, no Porto, e a Reconstrução das Sete Casas Destruídas pelos Incêndios de 2017, em Figueiró dos Vinhos, Pampilhosa da Serra e Pedrógão Grande – são os processos documentados na exposição, que pode ser visitada até o dia 21 de Novembro.

Para além dos sete processos, existem vários debates que reflectem a relação entre arquitectura, cidadania e habitação, no contexto da democracia. Através de vozes plurais, pretende-se não só mostrar o que correu bem nestas habitações, mas também desvendar o que correu menos bem e como isso trouxe implicações na vida das pessoas. Como nada do que acontece na arquitectura é estanque, Carlos Azevedo acredita no poder da democracia e nas mais-valias das várias narrativas em confronto: “É com agrado que nós vemos surgir no espaço da discussão pública várias visões diferentes sobre este tema da habitação que não só mostram o tema da habitação social, mas também exploram uma série de outros temas relacionados como o da coabitação entre gerações e o da mobilidade social”.

No debate Public Housing - No Silver Bullet, por exemplo, discutiu-se a questão da habitação social e das estratégias que estão a ser implementadas para corrigir o problema. Como arquitecto, Luís Sobral reconhece que uma das prioridades deste programa é aproximar a Arquitectura da vida das pessoas: “Partimos desta ideia do conflito e da Arquitectura como algo que está na vida das pessoas e que não é pacífica. E não é pacífica porque lida com muitos pontos de vista e muitos interlocutores. É normal que, nessa complexidade, não haja sempre consenso, por isso pensámos que a melhor forma de mostrar a ausência de consenso, mas também a sua relevância pública dos processos seria recorrendo à imprensa”.

Os podcasts do PÚBLICO dão-te 10% de desconto numa nova assinatura do teu jornal. Introduz o código promocional POD10 em publico.pt/assinaturas e usufrui das vantagens de ter o PÚBLICO no ouvido. O código é válido para novas assinaturas ou assinaturas expiradas há mais de 90 dias.

Não é por acaso que a palavra “projecto” surge muito poucas vezes durante a entrevista. Para os depA é muito mais interessante o “processo”, pois desse modo podem, afinal, debater publicamente a Arquitectura, mostrar que as questões do habitar não são utópicas e compreender o que está para lá do desenho.

Para melhor compreenderem o mosaico muitas vezes contraditório dos territórios, o papel do arquitecto na construção de uma democracia ainda mais inclusiva e a actividade pluridireccional do colectivo depA, ouçam a entrevista na íntegra:

No País dos Arquitectos é um dos podcasts da Rede PÚBLICO. Produzido pela Building Pictures, criada com a missão de aproximar as pessoas da arquitectura, é um território onde as conversas de arquitectura são uma oportunidade para conhecer os arquitectos, os projectos e as histórias por detrás da arquitectura portuguesa de referência.

Segue o podcast No País dos Arquitectos no Spotify, na Apple Podcasts ou em outras aplicações para podcast.

Conhece os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts.

Se gostas de ouvir podcasts, subscreve gratuitamente a newsletter Subscrito, com novidades e recomendações para trazer nos ouvidos.