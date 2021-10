Britney Spears desabafa sobre a família: “Magoaram-me mais do que alguma vez saberão”

Britney Spears voltou aos desabafos com os fãs. Nesta segunda-feira, numa publicação no Instagram, a cantora acusou a família de a ter magoado “profundamente”, “mais do que alguma vez saberão”. Por isso, sublinhou, não estará mais disponível para eles, a partir de agora. “Só estão disponíveis para mim quando lhes é conveniente”, confessou a artista, que está mais perto do que nunca de reconquistar a sua liberdade e afastar o pai da sua vida, depois de ter perdido o direito à autodeterminação há 13 anos.

Afinal os problemas da cantora de Baby One More Time não são apenas com o pai, Jamie Spears, seu curador durante mais de uma década, mas também com a restante família. “Não achariam estranho quando se salta barreiras para organizar viagens ou marcar almoços com pessoas que amamos para sabermos que se vão baldar ou que se vão embora dez minutos depois”, escreveu a artista, numa publicação de Instagram, onde se vê uma pequenas máquina de escrever e umas rosas pousadas em cima de uma mesa.

“Humilhante” é como descreve a relação actual com a família. “Consigo compreender, só estão disponíveis para mim quando lhes é conveniente. Bem então já não estou disponível para nenhum deles agora”, determinou Spears, que assegura que não se importa de estar “sozinha” e se diz cansada ser uma “Madre Teresa compreensiva”.

Todavia, Britney Spears não deverá estar sozinha — em Setembro ficou noiva de Sam Asghari, com quem namora desde 2016. Quando falou pela primeira vez ao tribunal em Junho, a propósito da sua tutela, a “princesa da pop" expressou vontade de voltar a casar e ter um filho com o companheiro. A artista já é mãe de Sean, de 15, e Jayden, 12 anos, ambos filhos do bailarino e rapper Kevin Federline, mas sob os quais tem apenas 30% da custódia.

Na publicação desta segunda-feira a cantora aflorou, ainda, o tema do processo de supervisão estabelecida há 13 anos, quando foi considerada inapta, na sequência de um esgotamento, após uma série de comportamentos erráticos. “Sei que esta tutela está quase a terminar, mas ainda quero justiça! Só meço 1,63m e sempre desempenhei o papel de um gigante durante toda a minha vida… Sabem o quão difícil isso é?”, concluiu.

Ainda que Spears tenha escrito que “a tutela está quase a determinar”, não é bem assim. A audiência final para afastar Jamie P. Spears da vida da filha está marcada para 12 de Novembro, mas tal não é sinónimo que a cantora recupere de imediato a sua independência. Ainda está a ser analisada a questão do levantamento da tutela e, até lá, o tribunal nomeou o contabilista John Zabel para assumir, temporariamente, a gestão das suas finanças.