Fazer “batota” na dieta também pode ajudar. Como?

Fazer uma pausa durante uma dieta mais restritiva para comer aquilo que se quer pode ajudar a perder peso. Nestas refeições, come-se uma maior quantidade de alimentos que, por norma, não fazem parte da rotina alimentar e incluem mais hidratos de carbono, mais gordura e mais calorias. São conhecidas como cheat meals (inglês para “refeições da batota”), “refeições livres” ou mesmo “refeições do lixo”.

Atletas com dietas rígidas estão entre os maiores fãs deste tipo de alimentação. Mas como é que funciona isto de fazer batota na dieta? Deve dedicar-se um dia inteiro à pausa, ou apenas uma refeição? Para nos ajudar, convidámos a nutricionista Sara Venâncio, que tem por hábito partilhar algumas “cheat meals” nas suas redes sociais.

“Quando uma pessoa está a fazer uma dieta restritiva durante muito tempo, há uma hormona, que é a leptina, que começa a baixar. Quando nós temos concentrações baixas de leptina não queimamos tanta gordura”, explica a especialista. “Ao fazermos uma refeição livre ‘injectamos’ mais calorias no nosso corpo, e o corpo envia um sinal ao cérebro a dizer, ‘Pessoal vamos ter de queimar mais calorias!’”, continua. “No dia seguinte voltamos à nossa dieta normal, mas o cérebro ainda vai estar com a questão do ‘queimar, queimar, queimar’ e assim nós conseguimos enganar o nosso metabolismo. Ficamos satisfeitos a nível fisiológico e psicológico e mais facilmente conseguimos manter uma dieta durante mais tempo e com resultados duradouros.”

A cheat meal pode ser necessária a nível psicológico, argumenta a profissional. “Tenho clientes que têm receio de fazer esta refeição com medo de prejudicar a saúde ou aumentar muito o peso devido a esta refeição mais calórica e tento sempre passar a ideia de que não é um hambúrguer que nos engorda, não é uma salada que nos emagrece”, sublinha.

No entanto, dedicar um dia inteiro a este tipo de refeições pode não ser o ideal. “Se passamos o dia todo a comer fora da dieta, mais dificilmente no dia seguinte vamos conseguir voltar”, alerta Sara Venâncio.

A fechar o episódio, exploramos um estudo recente que sugere que comer elevadas quantidades de gordura pode levar à queda de cabelo.

