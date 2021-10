As frases feitas que assombram os pais, os filhos, os netos...

Querida Mãe,

Sei que, às vezes, esta história da parentalidade parece um assunto muito complexo, mas no fundo não é. Deixe-me explicar-lhe.

Cada um de nós vai crescendo ao seu ritmo, e é verdade que cada família é uma família, mas há frases universais e que ouvimos em loop durante toda a nossa infância e adolescência. Como por exemplo:

Não te sentes tão perto da televisão vais estragar os olhos.

Parece que estou a falar com uma parede!

Veste um casaquinho que está frio.

Achas que o dinheiro cresce nas árvores?

Foi um passarinho que me contou!

Eu não perguntei quem foi, eu disse “apanha!”.

Não me interessa o que é que os teus amigos podem ou não podem fazer.

Alguém vai acabar a chorar!

Quando tinha a tua idade andávamos sempre a brincar na rua.

Não me interessa quem começou, eu disse para parar!

Quando engravidamos e projectamos os pais que vamos ser, é claro que juramos a pés juntos que não vamos repetir frases como:

Nessa altura, uns juram que vão ser mais assertivos, outros que serão mais empáticos, adoptando o modo “mãe do Ruca” mas, inevitavelmente, os miúdos acabam por nos enfeitiçar e sem sabermos como, nem porque, ouvimos sair da nossa boca:

Estamos condenadas a este círculo vicioso? Suspeitando que sim, e já que me conformei a tornar-me como a mãe, aproveito para assinar com o seu nome.

Beijos

Isabel

Ana,

A tua previsão está 100% correcta: o loop continua. Limito-me a acrescentar as frases que os pais vão ouvir dos avós. Decora-as, porque é evidente que também tu as vais repetir quando chegares aqui.

Ó Filha, comigo ele não faz estas birras.

Tens a certeza de que o bebé não tem fome?

A dar de mamar... Outra vez?

Ah, ele vai adormecer ao colo?

Lá estás tu com as tuas manias do açúcar... É só um chocolatinho!

Ai filha, estás tão cansada e tão magrinha, tens mesmo de dormir.

Explica lá isso outra vez, então ele passa a noite na vossa cama, é?

Sabes que o filho da x já faz y?

Não te zangues com ele, coitado.

Não vais dizer nada? Olha que se crescer sem limites...

Podia lembrar-me de muitas mais, mas fico-me por aqui para não te ocupar espaço em demasia de memória, que te pode fazer falta para outras coisas.

E, claro, conformada a não me libertar do espírito da tua avó, assino-me dedicadamente,

Pamela

No Birras de Mãe, uma avó/mãe (e também sogra) e uma mãe/filha, logo de quatro filhos, separadas pela quarentena, começaram a escrever-se diariamente, para falar dos medos, irritações, perplexidade, raivas, mal-entendidos, mas também da sensação de perfeita comunhão que — ocasionalmente! — as invade. Mas, passado o confinamento, perceberam que não queriam perder este canal de comunicação, na esperança de que quem as leia, mãe ou avó, sinta que é de si que falam. Facebook e Instagram.