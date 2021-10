Na Tua Vinharia, ensina-se a tricotar com a agulha numa mão e um copo de vinho na outra

No “A Agulha Vai Torta” vão ser ensinados os princípios do tricô, ao mesmo tempo que se degusta um copo de vinho na loja da Póvoa de Varzim. No decorrer de cinco sessões, os participantes vão aprender diferentes técnicas enquanto elaboram um xaile original.

Tricotar e beber vinho? É no “A Agulha Vai Torta”, um workshop cujo objectivo é ensinar a fazer tricô, a iniciantes ou experientes, ao mesmo tempo que se dá um gole num copo de vinho da Tua Vinharia. Ao longo de cinco sessões, os participantes vão ter oportunidade de aprender diferentes técnicas enquanto executam um xaile original – o Xaile Lavorada.

Num workshop que “não é só para velhinhas”, como diz Cristina Rosa, professora de Matemática do segundo ciclo e formadora, juntamente com Ana Domingos, a intenção é “ressuscitar os lavores, revolucionar o tricô e tentar fazer peças mais modernas” para atrair gerações mais novas e não deixar morrer esta arte. “(Os lavores) não são só uma actividade do tempo das nossas avós, são também uma tarefa meditativa”, diz Lara Mafalda, organizadora do workshop e fundadora do evento Lavorada.

De agulhas na mão, “a ideia é fazer um xaile com várias camadas e com pontos diferentes, onde o primeiro ponto é o mais simples e depois vai aumentando o grau de dificuldade”, começa por explicar a formadora da Póvoa de Varzim. Cada sessão, que tem a duração de duas horas e meia e um custo de 15 euros, vai introduzir uma nova técnica: seja aprender a fazer remates, leitura de receitas ou até mesmo o tipo de lãs que existem e quais as melhores agulhas para tricotar.

O primeiro encontro, que decorre a 13 de Novembro, vai dar as noções básicas sobre tricô. Na segunda sessão, que acontece a 4 de Dezembro, os participantes vão aprender como montar malhas, ponto liga e meia, aumentos e reduções. Na terceira sessão, que acontece a 8 de Janeiro, o trabalho vai incidir sobre como adicionar cor, combinação dos dois pontos e ainda o ponto jarreteira. Na quarta formação, com data prevista para 5 de Fevereiro, vão ser introduzidos os pontos rendados. No último dia, 5 de Março, vão ser abordadas técnicas de lavagem e secagem.

Juntamente com tudo isto está ainda incluída a degustação de um copo de vinho na Tua Vinharia. O tipo de vinho escolhido será ao “sabor do dia, de acordo com o estado de espírito e gosto de cada participante”, comenta a organizadora do workshop. Para aqueles que precisarem de um “empurrão extra para acertar o ponto”, vão ser vendidos mais copos de vinho da garrafeira.

No que diz respeito ao material, fica ao critério de cada um: quem quiser pode levar o seu material e paga só a sessão e a receita do xaile (4€); ou, então, há ainda a possibilidade de adquirir um kit com todo o material necessário (35€). Distribuído num tote bag, o kit do projecto inclui: quatro novelos de lã; um par de agulhas circulares; marcadores; um bloco de notas; um lápis e a receita do Xaile Lavorada.

Cada uma das sessões está limitada a dez pessoas e não é obrigatório ir a todas as datas previstas do workshop. “A nível de projecto final, aqueles que não podem ou não queiram estar presentes em todas as sessões, conseguem na mesma terminar o xaile porque é feito por camadas”, explica Cristina Rosa. Os interessados podem inscrever-se através do e-mail da Tua Vinharia ou do e-mail do Lavorada, bem como no próprio local.

Segundo Lara Mafalda, os lavores também podem “ter uma vertente artística, sendo incubadores de artistas e de arte e de novas vertentes dentro deste saber fazer”. No futuro, a fundadora do Festival dos Lavores espera fazer encontros, de cada uma das áreas ligadas aos lavores: tricô, crochê, tapeçaria e bordados. Um dos objectivos também é procurar artistas que usam o têxtil para fazer a sua arte e expor o seu trabalho.

