Quinta da Boeira propõe nova categoria de Vinho do Porto

A proposta passa por criar uma nova categoria de Vinho do Porto para os vinhos “Vintage” e LBV acabados de colher na vindima, que permitiria à região do Douro um encaixe financeiro imediato de 30 milhões de euros.

Segundo adiantou fonte da empresa à agência Lusa, a proposta que acaba de ser feita ao Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (IVDP) visa a criação de “uma nova categoria de Vinho do Porto, com a designação “Full Body - Young Harvest”, a ser atribuída aos vinhos “Vintage” e LBV ("Late Bottled Vintage") acabados de colher na vindima e que, por regra, terão que aguardar dois a quatro anos para serem comercializados”.

A possibilidade de abrir esta nova categoria de Vinho do Porto, segundo a Quinta da Boeira, “permitiria vender, por exemplo, em Dezembro do ano de vindima, entre 2% a 3% da produção beneficiada do Douro, ou seja, cerca de dois a três milhões de garrafas, criando um valor acrescentado para a Região Demarcada do Douro de até 30 milhões de euros”.

“Temos vindo a verificar que, para uma grande maioria dos clientes, agentes e jornalistas que nos visitam no período de vindima, ao provarem os vinhos do Porto seleccionados para a qualidade Vintage e LBV, estes merecem uma aprovação generalizada no tocante à qualidade, havendo, inclusive, alguns que propõem a sua compra imediata”, afirmou o administrador da Quinta da Boeira, Arte e Cultura, Albino Jorge.

“Isto fez-nos perceber que podemos ter uma boa opção de encaixe financeiro imediato para o sector”, acrescentou. De acordo com o responsável, a proposta agora apresentada ao IVDP aponta a vindima de 2022 para início da comercialização desta nova categoria.

Com sede em Vila Nova de Gaia e 171 anos de existência, a Quinta da Boeira, Arte e Cultura combina a área vinícola com a arte e a cultura. Na loja e centro de visitas da empresa, abertos ao público em Gaia, os visitantes podem adquirir os vinhos da marca Boeira, mas também degustar vinhos de produção própria enquanto visitam a exposição de réplicas de naus e galeões do século XV a XVI, que integra 23 réplicas de embarcações históricas da época dos Descobrimentos.