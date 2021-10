Feira da Castanha regressa para “incentivar a economia local” de Carrazedo Montenegro

Apelidada de “capital da castanha”, a vila de Carrazedo Montenegro, no concelho de Valpaços, volta a celebrar o produto estrela.

A Feira da Castanha Judia de Carrazedo Montenegro, no concelho de Valpaços, regressa entre 5 e 7 de Novembro, após um ano de ausência, para “incentivar a economia local” e dar montra aos produtores, destacou a autarquia.

“Este certame serve como uma montra dos produtos regionais e locais. Acreditamos que é uma forma de incentivar a economia local e alavancar os produtores do concelho”, realçou a vereadora da Câmara de Valpaços, no distrito de Vila Real, Teresa Pavão.

A vila de Carrazedo Montenegro acolhe a 24.ª edição da Feira da Castanha Judia, depois de não se ter realizado em 2020 devido à pandemia de covid-19.

Para Teresa Pavão, o concelho tem “vivido momentos de verdadeira resiliência e aprendizagem” ao ter que se “adaptar e criar condições” durante a pandemia.

“É nestes momentos, de feira, que o trabalho de um ano deve ser mostrado, valorizado e reconhecido. Queremos que sirvam para dignificar a região, alavancar a economia e reconhecer e engrandecer o trabalho ao longo do ano”, apontou durante a conferência de imprensa de apresentação da feira.

A vereadora da autarquia de Valpaços lembrou também que a agricultura “não tem uma dimensão fácil” porque contam com “o certo e o incerto”, dando como exemplo as variações ao nível da produção de castanha.

O Pavilhão Rota da Castanha vai acolher 65 expositores, sendo que destes 50 são de produtores locais que terão vários produtos à venda como castanha, derivados da castanha e ainda o folar de Valpaços, azeite, vinhos, mel, compotas ou frutos secos. “A nível regional e nacional os nossos agricultores têm do melhor para oferecer.”

A Feira da Castanha Judia de Carrazedo Montenegro, organizada entre a autarquia de Valpaços, junta de freguesia local e Empreendimentos Hidroeléctricos do Alto Tâmega e Barroso (EHTB), terá ainda actividades culturais como animação musical, desportivas, como caçada ao javali ou caminhada pelos soutos, e gastronómica.

Um dos momentos altos do certame será a abertura de um bolo de castanha com 600 quilos que será distribuído por todos os visitantes, acrescentou.

Também o presidente da Junta de Freguesia de Carrazedo Montenegro e Curros, António Costa, destacou a importância da feira para os produtores locais, mas apontou que ainda há “muito mais para fazer” com o “ouro” daquela região.

“Desde iogurtes, compota de castanha, cerveja de castanha, pode fazer-se de tudo o que é bom com a castanha. Isto é um produto de qualidade”, frisou.

António Costa lançou o desafio aos produtores para que não pensem apenas em apanhar castanha e vender, mas que façam outro tipo de actividades económicas com o fruto.

“Andamos em obra na zona industrial, onde vão ser criados 32 lotes e vai ser uma mais-valia para a nossa freguesia e concelho. Desafiava esses agricultores e comerciantes a aderirem e instalarem-se lá”, salientou.

Devido à pandemia de covid-19, a organização vai adequar o espaço às normas de Direcção Geral de Saúde.

Teresa Pavão salientou que é esperada uma grande afluência de visitantes e que o principal cuidado será no local previsto para as actuações musicais ou de animação, numa tenda exterior ao pavilhão. “Caso o tempo o permita, estas actividades serão realizadas totalmente ao ar livre para assegurar uma maior separação entre as pessoas”, frisou a vereadora da Câmara de Valpaços.