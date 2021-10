Proposta surpresa de 10 milhões pela Dielmar leva a novo adiamento

A segunda tentativa para dar um futuro à fábrica têxtil Dielmar, de Castelo Branco, acabou tal como a primeira num novo adiamento. Os credores da empresa sediada na vila de Alcains decidiram suspender de novo os trabalhos da assembleia de credores, que tinha sido retomada esta tarde, para que os dois concorrentes à compra daquela alfaiataria industrial possam transformar as suas intenções e promessas em propostas concretas passíveis de serem aceites pelos credores no âmbito do processo de insolvência.