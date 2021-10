“As empresas internacionais vêm cá ser subsidiadas com recursos nacionais”

O economista Vítor Bento, de 67 anos, também licenciado em Filosofia, acaba de assumir a presidência da Associação Portuguesa de Bancos, onde o sector defende interesses próprios, e, na sua primeira entrevista, antecipa que o jogo da banca com as fintechs acabe “numa espécie de joint-venture”, pede regras iguais para todos os players do sector, e defende que sem bancos de base nacional, o país “perde empregos qualificados, perde a localização da criação de valor acrescentado e perde base fiscal”. Diz que foi criada uma “narrativa de que não foi o Estado que meteu dinheiro no BES e no Novo Banco, mas que foi.” Alega que Portugal “não tem um desígnio estratégico devidamente definido” que defenda os seus interesses, pelo que “está sempre em desvantagem”.