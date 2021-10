Sporting e Benfica somam segundo triunfo na Liga Europeia de andebol

O Sporting alcançou nesta terça-feira o segundo triunfo na Liga Europeia de andebol, depois de vencer fora os húngaros do Grundfos Tatabanya por 23-37, num encontro do grupo D dominado do princípio ao fim pelos “leões”.

Na Audi Arena Györ, desde cedo que foi notória a diferença de qualidade entre os dois conjuntos, apesar de os húngaros terem tentado encurtar as distâncias no marcador entre os três e cincos golos até ao intervalo, com vantagem favorável para o clube português (13-18).

No assist better than one served up behind the back ?? @SCPModalidades Andre Garcias ??#ehfel #morehandball pic.twitter.com/4cQHhI4ckB — EHF European League (@ehfel_official) October 26, 2021

Se os primeiros 30 minutos foram confortáveis para o Sporting, os segundos foram disputados a um ritmo de “passeio”, face ao desnível cada vez mais acentuado, com o Tatabanya a desistir por completo de tentar lutar por um resultado positivo.

Do lado húngaro, o ponta Stefan Sunajko foi o melhor, fruto dos seis “disparos” certeiros, enquanto o pivô Erekle Arsenashvili, com nove golos, e o “herói” da primeira jornada, Mamadou Gassama, com seis, foram os jogadores que mais se destacaram no emblema “leonino”.

Com este segundo triunfo, a equipa portuguesa lidera o grupo D, com quatro pontos, os mesmos do segundo colocado, o AEK Atenas. O Tatabanya é último, sem qualquer ponto.

Bem-sucedida foi também a jornada do Benfica, no grupo B da competição. Num embate bem mais equilibrado, os “encarnados” derrotaram os russos do Chekhovskie Medvedi, por 38-35, no pavilhão da Luz, e somaram igualmente a segunda vitória na prova.

A big double save from @slbenfica_en's Gustavo Capdeville as they hold off Chekhov's comeback ??#ehfel #moresaves pic.twitter.com/2H9uO30ySc — EHF European League (@ehfel_official) October 26, 2021

Com um bom início de jogo, o Benfica chegou ao 11-6 e, apesar das várias alterações introduzidas pelo adversário, atingiu o intervalo com um resultado confortável: 21-15. A reacção russa chegou no segundo tempo, com a diferença no marcador a ser encurtada para dois golos à entrada para os últimos 10 minutos.

Valeu, nessa altura, a frieza dos jogadores “encarnados”, que conseguiram conter a recuperação e terminar o encontro com três golos de vantagem (Petar Djordjic, com 11 golos, e Ole Rahmel, com 10, estiveram em destaque). Este resultado permite ao Benfica liderar o grupo, antes da viagem até França para medir forças, na 3.ª jornada, com o HBC Nantes.