Jorge Jesus confirma alterações no “onze” do Benfica em Guimarães

“Encarnados” estreiam-se na quarta-feira na Taça da Liga com uma deslocação ao Minho.

São sete jogos em menos de um mês e quatro deles disputados fora de portas de forma consecutiva. O calendário do Benfica está preenchido, por estes dias, e o embate de quarta-feira com o Vitória, no Minho, para a 2.ª jornada da fase de grupos da Taça da Liga, ganha um carácter decisivo nesta altura.

“Se perdermos estamos fora e vamos encarar este jogo como a nossa decisão. Vai ser um jogo extremamente difícil, porque o V. Guimarães tem uma equipa forte e vai jogar com o seu melhor onze”, antevê Jorge Jesus, consciente de que não há margem de erro, já que os vimaranenses bateram o Sp. Covilhã (2-0) na jornada inaugural do Grupo A.

A densidade competitiva nesta altura dificultam a preparação para os jogos e o treinador do Benfica não esconde que a condição física é, neste contexto, a preocupação máxima. “Estes sete jogos não dão para preparar jogo nenhum, dão só para recuperar, mas estamos muito confiantes”.

Depois de ter praticamente repetido em Vizela as escolhas que fizera para o embate com o Bayern Munique, Jorge Jesus anuncia mexidas no “onze”. Será uma mescla de opções de jogadores. Seguramente não vai ser o onze que jogou em Vizela, vai haver algumas alterações, porque tem de ser assim, por forma a não pormos os jogadores em risco fisicamente”.

Para quem já tem um palmarés preenchido na competição (seis Taças da Liga, cinco das quais ao serviço do Benfica), esta é uma prova com carácter especial, ainda que seja a mais recente do calendário nacional. “Queremos conquistar o troféu e sabemos que temos este jogo para definir se podemos ou não conquistá-lo. É um troféu que não é tão valorizado, mas a final da Taça da Liga é muito bem organizada. Tudo isso dá-nos responsabilidade e respeito pela competição”.

Do lado do Vitória, Pepa que dar continuidade ao trajecto positivo da equipa na prova. “As expectativas estão altas, numa competição em que desde o primeiro jogo, com o Leixões, não escondemos o nosso sonho. O único resultado que nos interessa é a vitória e temos a fasquia bem lá em cima”, vinca o treinador. "Temos consciência de que dando o melhor de nós poderemos ganhar. É com essa mentalidade que vamos entrar em campo”.