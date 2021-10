Golden Trail Series: “Voltar a Portugal? Sim, vai acontecer”

Foram três dias com três trilhos de características bem diferentes nas ilhas do Faial, do Pico e de São Jorge - a imagem de marca do Azores Triangle Adventure (ATA) -, com uma logística complexa para a organização e exigente para os participantes. No entanto, no final o evento voltou a posicionar os Açores como um destino de eleição a nível mundial para a realização de competições de trail running.