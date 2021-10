Taça da Liga: susto tardio num triunfo que faltava ao Sporting

Antes do encontro desta terça-feira, a história do Sporting de Rúben Amorim diante do Famalicão era uma história de dificuldades, cravejada de empates. A tendência começou a mudar aos primeiros minutos do jogo de estreia dos “leões” na Taça da Liga 2021-22 e, mesmo com um sobressalto final, confirmou-se no segundo tempo (2-1). Contas feitas, contabilizam ambos três pontos no Grupo B, mas o detentor do troféu tem ainda um jogo pela frente.

Mergulhado num mar de jogos de diferente calibre, entre os meses de Outubro e Novembro, o Sporting surgiu em campo com novidades, mas sem revoluções: João Virgínia na baliza, Neto a central, Ugarte no meio-campo, Jovane Cabral e Nuno Santos na frente. No limite, poderia faltar alguma classe extra, numa posição ou outra, mas não faltou entendimento nem dinâmica.

Tomando conta do jogo desde o apito inicial, o Sporting circulou com rapidez, atraiu dentro para explorar os corredores laterais e chegou com naturalidade ao 1-0, aos 8’, num remate de Ugarte que contou com um desvio em Pickel. Foi o primeiro golo do uruguaio pelos “leões” e logo contra a antiga equipa.

Visivelmente abalado pelo contratempo, o Famalicão levou alguns minutos a assentar o jogo (e ainda viu o Sporting reclamar um penálti por mão de Penetra na bola), mas, mesmo quando teve um pouco mais de tempo para elaborar, falhou na tentativa de fazer entrar o primeiro passe, inviabilizando assim qualquer tentativa de ataque rápido.

O resultado foi uma primeira parte de sentido único, com Ruben Vinagre muito activo no corredor esquerdo e Sarabia com a sagacidade habitual a procurar o espaço entre linhas. Mesmo sem forçar muito a nota, sem acelerar muito o jogo, o Sporting controlou na totalidade o adversário, muito graças a uma tremenda reacção à perda da bola, já uma imagem de marca da equipa, e chegou ao intervalo com 69% de posse.

Ivo Vieira precisava de reagir e lançou de imediato o criativo Iván Jaime, Heriberto e Pedro Frazão, transformando o 4x2x3x1 inicial num 4x3x3 mais declarado. Ainda que tímidos, os indícios foram positivos, com uma excelente jogada colectiva aos 60’ (Ivo Rodrigues rematou para fora), mas o Sporting acabou com o jogo logo a seguir. Num lance de insistência com Matheus Nunes e Sarabia, foi Nuno Santos a assinar o 2-0.

Positivo/Negativo Positivo Matheus Nunes Com Palhinha ou com Ugarte ao lado, mantém o nível de rendimento. Forte no posicionamento, tremendo na reacção à perda e muito influente nas acções ofensivas — basta ver a forma como invade a área minhota no segundo golo. Negativo Marcos Paulo Nota-se que tem talento e o facto de fazer parte dos quadros do Atlético Madrid é um excelente cartão de visita. Ontem, porém, foi uma sombra do extremo desequilibrador que sabe ser, mesmo num contexto de uma equipa desligada. Acabou por ser substituído ao intervalo.

Nesta altura, Pedro Gonçalves já tinha rendido Jovane e Rúben Amorim concretizou mais quatro alterações antes do quarto de hora final. Apesar da maior velocidade com bola e da subida de intensidade do Famalicão, o Sporting continuava confortável no jogo e só não ficou ainda mais relaxado no marcador porque Paulinho, aos 77’, hesitou quando foi solicitado nas costas da defesa contrária e não tomou a melhor decisão.

Aos 80’, Pedro Gonçalves não conseguiu melhor do que um remate previsível para defesa de Luiz Júnior e os visitantes, no primeiro lance de real perigo que criaram, reduziram mesmo a desvantagem. O jovem Pablo, lançado aos 86’, ganhou a bola na profundidade (num lance em que os “leões” reclamaram fora-de-jogo), isolou-se, Virgínia defendeu o primeiro remate, mas, na recarga, Heriberto limitou-se a empurrar para a baliza deserta.

O ritmo cardíaco dos sportinguistas aceleraria ainda mais aos 90+2’, quando o central Riccieli ainda introduziu a bola na baliza, mas o árbitro apitou de imediato. O lance acabou invalidado por posição irregular e o triunfo dos “leões” foi devidamente validado.