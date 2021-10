Excerto de um dos contos de Haruki Murakami, em Primeira Pessoa do Singular

With the Beatles é um dos contos do novo livro do escritor japonês Haruki Murakami, Primeira Pessoa do Singular, que numa edição da Casa das Letras chega nesta terça-feira às livrarias portuguesas. Os contos inéditos são pela primeira traduzidos directamente do japonês por Inês Rocha Silva, com a colaboração de Maria João Lourenço, a tradutora para português de toda a obra do autor de Kafka à Beira-Mar.