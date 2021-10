Womex: uma feira de músicas do mundo a chegar ao Porto

Já teria ocorrido a muita gente. E também já tinha passado pela cabeça de António Miguel Guimarães (director da AMG Music) trazer para Portugal a Womex – Worldwide Music Expo, a maior feira profissional com foco na chamada world music. Mas da primeira vez que considerou a sério essa possibilidade, acabou por descartá-la por então estar convencido de que o país não estava preparado. “E nunca mais pensei nisso”, recorda em conversa com o PÚBLICO a dias de arrancar no Porto a 27.ª edição da Womex, que começa esta quarta-feira e se prolonga até domingo.