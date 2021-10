Terça, na TV: entre Nova Iorque e Boston, há exorcismo, Terapia de Choque e Hillary

CINEMA

Patriots Day - Unidos Por Boston

Fox Movies, 19h10

Filme que ficciona os eventos de 15 de Abril de 2013, quando duas bombas explodiram durante a maratona de Boston, EUA. O FBI conseguiu identificar os autores: Dzhokhar Tsarnaev e Tamerlan Tsarnaev, dois irmãos norte-americanos de origem tchetchena. Quando foram divulgados os vídeos de vigilância, as autoridades pediram aos moradores de toda a região de Boston que se mantivessem dentro de casa e deu-se início a uma caça ao homem. Com realização de Peter Berg segundo um argumento seu, de Matt Cook e de Joshua Zetumer, tem por base o livro Boston Strong escrito por Casey Sherman e Dave Wedge. O elenco conta com a participação dos actores Mark Wahlberg, J. K. Simmons, John Goodman, Kevin Bacon e Michelle Monaghan.

Nova Iorque, 1997

AXN Movies, 21h10

Um dos mais ambiciosos projectos de John Carpenter, de 1981, com o qual recebeu quatro nomeações no festival de Sundance. Nova Iorque transformou-se, em 1997, numa gigantesca prisão de alta segurança, onde estão os piores criminosos. Quando o avião do Presidente (Donald Pleasence) se despenha em Manhattan e ele é tomado como refém, só um homem o pode salvar: Snake Plissken (Kurt Russel), um ex-soldado condenado por assalto.

O Exorcismo

TVCine Action, 22h55

Este ciclo Semana de Halloween celebra o momento mais assustador do ano com uma programação para os mais destemidos. Em O Exorcismo, Emma Evans (Sophie Vavasseur) é uma adolescente que se sente incompreendida. Um dia, numa festa de amigos, decide entrar num jogo que desencadeia forças demoníacas, com consequências terríveis. Em desespero, os seus pais pedem ajuda ao seu tio Ellis (Doug Bradley), um exorcista que a passa a visitar todos os dias. Para poder mostrar o horror daquelas sessões de hipnose, a família esconde uma câmara no quarto... algo que todos desejam nunca ter acontecido. Uma produção espanhola falada em inglês realizada por Manuel Carballo (El último justo).

SÉRIES

Terapia de Choque

AXN White, 21h25

Estreia da terceira temporada da romântica Terapia de Choque, onde começamos logo por ver que a relação de Dani e Nico parece pronta para passar para um novo nível de intimidade. No entanto, nem tudo são rosas uma vez que uma série de segredos de Nico emergem.

Day of the Dead

SyFy, 22h15

Esta série, em estreia com dose dupla, baseia-se no filme de terror homónimo, escrito e realizado por George A. Romero em 1985. A premissa é simples: seis pessoas, que não se conhecem, tentam sobreviver às primeiras 24 horas de um apocalipse zombie na pequena cidade onde vivem.

Chapelwaite

HBO, streaming

Estreia dos primeiros quatro episódios desta série americana baseada num conto de Stephen King, o mestre da literatura de horror e suspense. A trama desenrola-se na década de 1850, numa altura em que o capitão Boone (Adrien Brody) se muda com os filhos, no rescaldo da morte trágica da sua mulher, para a sossegada cidade de Preacher’s Corners, onde tem uma casa de família. Mas o descanso desejado não é encontrado e a família terá de lidar com terríveis segredos que vêm à tona.

DOCUMENTÁRIO

Hillary

TVCine Edition, 22h

Com realização de Nanette Burstein (nomeada para um Óscar por On The Ropes), esta mini-série de quatro episódios estreia no dia em que Hillary Clinton comemora os seus 74 anos e pretende mostrar uma narrativa definitiva sobre a vida desta figura política tão polarizante. Tendo acesso a arquivos pessoais e a dezenas de horas de entrevistas — com a própria Hillary Rodham Clinton, Bill Clinton, Chelsea Clinton, jornalistas e colegas como Barack Obama —, este é o mais aberto acesso que a antiga Primeira Dama e Secretária de Estado dos Estados Unidos já providenciou. O canal exibe a mini-série em dose dupla, com os dois últimos episódios a serem emitidos no dia seguinte, à mesma hora.

INFANTIL

Halloween com o Scooby

Boomerang, 9h40 e 14h15

Toda a semana é dedicada às aventuras mais assustadoras e divertidas de Scooby-Doo e Companhia, sejam episódios de séries ou mesmo filmes do cão detective mais famoso do mundo da animação. Alguns momentos incluem também Pat, Mr.Bean e Tom e Jerry.

Halloweek

Cartoon Network, 18h20

Os Waterson, os Titans, o Craig e os miúdos do riacho, o Victor e o Valentino. Estes são alguns dos convidado para a grande festa de celebração da semana das bruxas.