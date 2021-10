Obras de Almada Negreiros e Júlio Pomar vão a leilão na quinta-feira em Lisboa

Duas obras dos artistas José de Almada Negreiros (1893-1970) e de Júlio Pomar (1926-2018) vão a leilão na quinta-feira, em Lisboa, pela Veritas Art Auctioneers, com um total de 205 lotes, anunciou a leiloeira.

Figura dormindo (1929), em grafite sobre papel, da autoria de Almada Negreiros, vai à praça com uma estimativa entre 20 e 30 mil euros, enquanto Salomé (aux petits poissons) (1998-2001), uma obra de Pomar em acrílico, giz, carvão, e pastel sobre tela, tem uma estimativa de 80 a 120 mil euros.

No catálogo do leilão de arte moderna e contemporânea também figura um prato de cerâmica de Pablo Picasso (1881-1973), cuja estimativa oscila entre cinco e oito mil euros.

A obra de Almada, assinada e datada “Madrid 29”, provém da antiga Colecção António Júlio de Castro Fernandes, conforme indica a dedicatória: “Ao Castro Fernandes, ao companheiro e ao amigo proprietário do meu melhor desenho de Madrid...”

Esta peça integrou a exposição dedicada a Almada, no Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, em 1984.

Outra obra de um artista português, Jorge Martins, nascido em 1940, intitulada A minha janela em Manhattan (1975), um acrílico sobre tela, vai à praça com uma estimativa entre 15 mil e 20 mil euros.

No leilão dedicado a arte moderna e contemporânea, estarão ainda representados outros artistas portugueses e estrangeiros, como a dupla João Maria Gusmão & Pedro Paiva, Ana Jotta, Bruno Pacheco, Miquel Barceló, e Matt Mullican.

Os 205 lotes que integram o catálogo podem ser conhecidos no sítio online da leiloeira ou na exposição patente até quarta-feira, entre as 10h e as 20h, na Avenida Elias Garcia, em Lisboa.

O leilão terá lugar na quinta-feira, pelas 19h, no mesmo local.