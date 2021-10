“Não temos tempo a perder!”

O relatório desenvolvido pela agência das Nações Unidas para proteção ambiental (UNEP) avalia há 12 anos os esforços dos países em reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa (GEE), comparando as contribuições nacionalmente determinadas (NDC) com as medidas necessárias para garantir os compromissos do Acordo de Paris. Este ano e, infelizmente tal como nos anos anteriores, identificámos uma grande lacuna entre as medidas anunciadas pelos países e o que é necessário ser implementado para reduzir emissões compatíveis com a estabilização do aquecimento global em níveis abaixo de dois graus Celsius e idealmente 1,5 graus Celsius até ao final do século, comparativamente com níveis pré-industriais.