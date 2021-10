Pacto global de cidades pelo clima vence Prémio Gulbenkian para a Humanidade

A Global Covenant of Mayors, a maior aliança global pelo clima que une mais de dez mil cidades e governos locais de 140 países, foi distinguida com o Prémio Gulbenkian para a Humanidade no valor de um milhão de euros. O anúncio do vencedor da segunda edição deste prémio foi feito esta terça-feira e a entrega oficial do incentivo para o combate às alterações climáticas vai realizar-se a 9 de Novembro na Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP26), em Glasgow, na Escócia.