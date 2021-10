Aurora, o único campo hidrotermal do Árctico foi visitado pelos cientistas

As únicas fontes hidrotermais até agora identificadas no oceano Árctico receberam a primeira visita, a quatro mil metros de profundidade, de um robô submarino operado à distância. A visita a este campo hidrotermal dos mais inacessíveis da Terra, numa região quase sempre coberta de gelo, é um “feito extraordinário”, considera a bióloga marinha portuguesa Ana Hilário, que nos traz o relato na primeira pessoa dessa expedição a bordo do navio norueguês Kronprins Haakon.