Vacinas da gripe gratuitas nas farmácias só para menores de 65 anos com comorbilidades

Vacinação da gripe comparticipada pelo Serviço Nacional de Saúde nas farmácias só deverá começar em meados de Novembro. Para já, nestes locais só há vacinas a pagar e com prescrição médica.

As farmácias passaram a disponibilizar esta segunda-feira vacinas contra a gripe. Mas, por enquanto, estas serão dispensadas apenas pelo contingente privado, ou seja, terão um custo para os utentes e exigem também receita médica a quem tiver menos de 65 anos. Ao PÚBLICO, as presidentes da Associação Nacional de Farmácias (ANF), Ema Paulino, e da Associação de Farmácias de Portugal (AFP), Manuela Pacheco, dizem ser expectável que as vacinas contra a gripe comparticipadas pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) cheguem até 15 de Novembro.