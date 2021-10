Metade dos chefes de equipa da urgência do hospital de Braga demitiram-se

“Cerca de metade dos 16 chefes de equipa” da urgência do hospital de Braga pediram a demissão em conjunto, confirmou ao PÚBLICO a assessoria da unidade de saúde, que garante que o serviço foi entretanto reorganizado e se “mantém a funcionar normalmente”, pelo que não está em causa o atendimento dos doentes. “O conselho de administração está em diálogo permanente com os chefes de equipa demissionários”, acrescenta.

O protesto acontece menos de um mês depois da demissão em bloco de 87 médicos (membros da direcção clínica, da direcção de serviços e departamentos, coordenadores de unidade e chefes de equipa da urgência) do Centro Hospitalar de Setúbal.

Os chefes de equipa demissionários do hospital de Braga protestam contra a degradação das condições de trabalho, que pioraram após a saída, nos últimos meses, de vários médicos que não foram substituídos porque o hospital, desde que deixou de ser gerido em parceria público-privada, não tem autonomia para fazer contratações, explicou um responsável do estabelecimento, sublinhando que a situação é ainda mais complicada porque a afluência ao serviço de urgência já regressou aos níveis pré-pandemia.

O secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Jorge Roque da Cunha, diz ter “indicações de que, dos 16 chefes de equipa da urgência foram nove os que pediram a demissão e alguns dos restantes estão a ponderar fazer o mesmo”. Em nota publicada no seu site, os responsáveis do SIM solidarizaram-se já com os chefes de equipa que se demitiram “para exigir melhores condições de assistência e para evitar o colapso do serviço de urgência”.

A situação agravou-se porque “houve muitas rescisões nos últimos meses”, muitos médicos decidiram ir-se embora, e não se conseguiu ainda encontrar soluções para este problema, diz Roque da Cunha. Os demissionários protestam por não receberem subsídio de chefe, porque há cada vez mais prestadores de serviços na urgência que ganham mais do que os médicos do quadro, entre outros motivos, explica, enfatizando que este é “só mais um exemplo dos problemas que se sentem em todo o país e que a ministra da Saúde teima em não reconhecer” e em não tentar solucionar, não tendo, até à data, recebido os dirigentes sindicais.