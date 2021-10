Covid-19 em Portugal: cinco mortes e 313 novos casos

Portugal registou, no domingo, cinco mortes e 313 novos casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2, de acordo com os dados mais recentes da Direcção-Geral da Saúde, divulgados esta segunda-feira.

No total, o país contabiliza 18.138 óbitos por covid-19 e 1.085.451 casos confirmados desde Março de 2020, mês em que se registaram os primeiros casos de infecção em território nacional.

Portugal está cada vez mais na “zona amarela” da matriz de risco: a incidência voltou a subir, bem como o índice de transmissibilidade do vírus. O primeiro indicador, que mostra a média de novos casos a 14 dias por 100 mil habitantes, subiu para 92,4 (na contabilização com as regiões autónomas) e para 92,8 (apenas em território continental). Estes números continuam abaixo dos 120 casos definidos pelo Governo como o limite de risco.

No que diz respeito ao índice de transmissibilidade — conhecido também como R(t) —, os números estão agora nos 1,06 em todo o país. Na última actualização, feita na sexta-feira, este número era de 1,02. Este é o indicador que tira Portugal da “zona verde” da covid-19: o limite definido pelo Governo, em Março passado, é de 1.

Há mais 21 pessoas internadas nos hospitais portugueses, contabilizando-se agora um total de 290 pacientes hospitalizados com covid-19. Há também mais sete pacientes com a doença em unidades de cuidados intensivos, num total de 59.

Foram dadas como recuperadas 284 pessoas, num total de 1.035.977 desde o início da pandemia. Sob vigilância das autoridades de saúde estão agora 21.124 contactos, mais 321 do que no sábado.

Este domingo, o saldo entre recuperações e novos casos foi negativo. Este balanço repercute-se no aumento do número de casos activos de infecção no país: são agora 31.336, mais 24 do que no boletim epidemiológico divulgado no domingo.