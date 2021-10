Rio e Rangel, dois aliados que se tornaram rivais

Os dois sociais-democratas Rui Rio e Paulo Rangel, que no dia 4 de Dezembro vão disputar as eleições directas para escolher o futuro líder do partido, são sobejamente conhecidos dos militantes até porque vêm do mesmo grupo interno embora tenham feito percursos partidários opostos, assumam posicionamentos ideológicos diferenciados e demonstrem dimensões culturais distintas. Várias fontes contactadas pelo PÚBLICO concordam na ideia de que são mais as diferenças que os separam do que aquilo que os une.