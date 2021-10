PCP vota contra o Orçamento - e assim chumbará

Só falta conhecer o voto do PEV, mas com o Bloco a votar contra, o PS não chega para aprovar o Orçamento, que tem neste momento 115 votos contra, cinco abstenções e 108 a favor.

O PCP vai votar contra o Orçamento do Estado, anunciou Jerónimo de Sousa na sede do partido. “Face ao quadro de compromissos e sinais dados, o PCP votará contra este Orçamento do Estado”, anunciou o secretário-geral do PCP depois de enumerar uma lista de medidas que o partido considera não estarem asseguradas.

“Portugal não precisa de um orçamento qualquer, precisa de resposta aos problemas existentes que se avolumam à medida que não são enfrentados. Há condições e meios para lhes responder. Neste contexto, face ao quadro de compromissos e sinais dados, o PCP votará contra este orçamento”, afirmou o líder comunista.

“A questão que se coloca é a de saber se há vontade e disponibilidade para essa resposta mais global e decisiva que não pode ser adiada, independentemente de uma ou outra medida pontual. E essa resposta não vem da parte do Governo”, argumentou.

Questionado se este sentido de voto é irreversível, Jerónimo disse que houve longas horas de discussão “na procura de soluções, mas o Governo não nos quis acompanhar. E não havendo reconsideração e disponibilidade para dar resposta aos problemas concretos, o melhor é perguntar ao Governo.” Acrescentou que não está previsto mais nenhum encontro até à discussão e votação do documento na terça e quarta-feira.

E sobre uma eventual recuo até quarta-feira, Jerónimo não tem grande esperança ou abertura: “O que durou vários meses, com paciência e sentido construtivo, seria quase um golpe de mágica que isso acontecesse.”

Os comunistas reuniram o Comité Central no domingo para os seus órgãos máximos - a Comissão Política e o Secretariado - consultarem os restantes membros sobre o conteúdo da proposta original entregue na Assembleia da República, das propostas entretanto avançadas por António Costa nas reuniões da passada semana para se aproximar das reivindicações do PCP e das medidas aprovadas pelo Conselho de Ministros na quinta-feira nas áreas do trabalho, da saúde e da cultura.

No domingo, o Bloco de Esquerda confirmou que irá votar contra esta proposta orçamental caso não existam avanços até ao dia da votação na generalidade, quarta-feira.

As duas deputadas não-inscritas, Cristina Rodrigues (ex-PAN) e Joacine Katar Moreira (ex-Livre), irão abster-se na fase de generalidade, tal como fizeram no OE2021. “Eu abstenho-me na generalidade, obviamente com um olho na especialidade. Este é um orçamento que ainda tem imenso espaço de melhoria, nomeadamente no investimento inequívoco no SNS, no aumento do rendimento das famílias”, afirmou Joacine Katar Moreira, em entrevista à TSF, ao início desta manhã.

Neste momento, são conhecidos os votos contra do PSD (79 votos), do BE (19), do CDS (5 votos), Chega (um voto) e Iniciativa Liberal (um voto) e as abstenções do PAN (três votos) e das duas deputadas não-inscritas (o que resulta em cinco abstenções). Com o voto contra do PCP (10 votos), são já 115 os votos contra e apenas 108 (PS) os votos a favor.