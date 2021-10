“Ou há Orçamento ou avanço para o processo de dissolução da Assembleia da República”, diz Presidente

“Ou há Orçamento ou avanço para o processo de dissolução da Assembleia da República”. A afirmação do Presidente da República não deixa margem para dúvidas: se o Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) for mesmo chumbado na generalidade na quarta-feira — como tudo indica, após o anúncio do voto contra do PCP —, o Parlamento será dissolvido e inicia-se o processo de marcação de eleições antecipadas.

Marcelo Rebelo de Sousa ainda aguarda “serenamente” e “até ao último segundo” pela votação, mas não deixa margem ao Governo para um plano B, como a apresentação de uma nova proposta orçamental ou governar em duodécimos.

Falando aos jornalistas à margem de uma conferência no Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), em Lisboa pouco depois de ter sido conhecido o voto contra do PCP ao OE2022, o Chefe de Estado começou por afirmar que iria “reflectir sobre essa declaração [de voto do PCP]”, acrescentando uma nota de esperança: “Até ao momento da votação é sempre possível continuar a falar e a construir o que é desejável e expectável”.

Mas se o desfecho for o mesmo que hoje se anuncia, não há alternativa: “Já sabem que se isso não for possível, avança a dissolução [do Parlamento]. Vamos ver. A votação é na próxima quarta-feira. Vou ponderar serenamente as informações, perceber qual é o estado de espírito dos diversos protagonistas e ver se é possível, de alguma forma, encontrar o número de deputados para viabilizar o OE”.

Deixou claro, porém, que esse cenário não lhe agrada e que não é bom para o país. “Há mais vida além da semana que vem e do curtíssimo prazo. Tentei chamar a atenção dos portugueses e também dos partidos, de estamos a sair de uma pandemia" e de que “é preciso ponderar as consequências a longo prazo”, afirmou Marcelo.

Conselho de Estado pode ser já para a semana

No entanto, se o Orçamento do Estado para 2022 for mesmo “chumbado”, o Presidente irá avançar de imediato com as formalidades constitucionais do processo de dissolução do parlamento, como o próprio explicou: "Vamos esperar até ao último segundo, mas se for impossível, darei início logo a seguir ao processo de dissolução, ouvindo o presidente da Assembleia da República, o primeiro-ministro, os partidos e o Conselho de Estado”.

O PÚBLICO sabe que Marcelo pode marcar a reunião do Conselho de Estado, último passo para a dissolução da Assembleia da República, já para a quarta-feira da próxima semana, 3 de Novembro. Essa era uma das duas datas que a Presidência já tinha pré-agendada para a reunião daquele órgão de aconselhamento do chefe de Estado, mas que seria num formato de normalidade, e não de crise política.