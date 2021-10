Filipa Roseta pediu suspensão do mandato de deputada por 180 dias

A deputada do PSD Filipa Roseta pediu a suspensão do mandato na Assembleia da República por 180 dias, confirmou o PÚBLICO junto de fonte parlamentar. Filipa Roseta já tomou posse como vereadora na Câmara Municipal de Lisboa, presidida por Carlos Moedas, e considera que as duas funções são compatíveis. Mas, para já, a deputada pediu a suspensão temporária e não a renúncia do mandato parlamentar.