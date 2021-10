Um ano depois da surpresa eleitoral: o que mudou nos Açores?

Há um ano os açoreanos foram às urnas e o resultado foi o fim do ciclo político liderado pelo Partido Socialista. Com uma “geringonça de direita” foram várias as mudanças, mas paira a ameaça de instabilidade devido à polémica em torno das verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e à ameaça da Iniciativa Liberal em romper o acordo que suporta o Governo.

