Na iminência de um momento “Cabul” na política monetária?

O presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, deixou transparecer algum nervosismo relativamente à evolução da taxa de inflação e à política monetária nas suas declarações durante uma conferência virtual do Banco de Pagamentos Internacionais, por ocasião do Centenário do Banco Central da África do Sul, a 22 de Outubro de 2021, por exemplo, ao repetir várias vezes as mesmas mensagens sobre o risco de inflação e ao procurar explicar a estratégia da Reserva Federal de reduzir gradualmente o programa de expansão quantitativa, mas de não aumentar, para já, a taxa de juro de referência.