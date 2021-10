Câmara do Porto admite problema com iluminação pública na cidade

O vereador do PSD Vladimiro Feliz está preocupado com a “degradação da iluminação pública na cidade”. Com a aproximação do Inverno e o período escolar já a decorrer, o social-democrata questionou a Câmara do Porto sobre a situação e viu a autarquia admitir o problema. “Passou em frente à minha casa de certeza”, gracejou Rui Moreira.

O vice-presidente Filipe Araújo garantiu que o município tem estado “em cima do comportamento” do concessionário, a EDP, e admitiu a existência de problemas decorrentes da falta de capacidade da empresa no terreno.

“Temos uma questão muito séria com a EDP”, acrescentou Rui Moreira, falando no encerramento de serviços por parte desta empresa na cidade. À autarquia têm chegado diversas queixas de promotores de obras que, por estarem dependentes de pareceres vinculativos para avançar, acabam por ficar pendurados mais tempo do que seria expectável.