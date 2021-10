A agricultura da UE está mais orientada para produzir ou para cultivar?

O Orçamento da UE e agricultura

Quadro financeiro plurianual 21-27 Next Generation

ORÇAMENTO TOTAL



1824,3 mil milhões

A agricultura representa uma importante parcela do orçamento da União Europeia (UE), que para os próximos anos vai ser superior a 1800 mil milhões de euros, incluindo os valores do Quadro Financeiro Plurianual (QFP) e do Next Generation, o programa criado para reerguer as economias europeias no pós-pandemia