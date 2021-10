Depois da morte provocada por Alec Baldwin, os armeiros dos filmes estão no centro das atenções

Um armeiro é encarregado de gerir todas as armas de fogo usadas num set de filmagem, garantindo que pareçam reais e sejam apropriadas ao cenário do filme.

Uma tragédia nos bastidores de um filme, no Novo México, onde o actor Alec Baldwin disparou e matou a directora de fotografia Halyna Hutchins e feriu o realizador Joel Souza, tem gerado debates sobre a segurança no trabalho em filmes onde há armas de fogo envolvidas. Mais: o incidente colocou os holofotes sobre o papel do armeiro ou do especialista em armas de fogo e a falta de formação necessária para exercer esta função.