Kim Kardashian colabora com a marca de luxo italiana Fendi

A Skims, a marca de roupa interior modeladora de Kim Kardashian, está a colaborar com a Fendi numa nova colecção de roupa, anunciaram as duas empresas nesta segunda-feira. A nova colecção de roupas que se cingem ao corpo será lançada no próximo dia 9 de Novembro e foi projectada em conjunto por Kardashian e a designer britânica Kim Jones, informa a Fendi, a casa de moda italiana de luxo que faz parte do conglomerado LVMH.

Esta colaboração surge numa altura em que as marcas de luxo procuram aproximar-se de um público mais digital, contratando celebridades, incluindo rappers e estrelas do K-pop, com o objectivo de chegar aos seus milhares de fãs.

Desde o seu lançamento em 2019 que Skims, que em Abril foi avaliado em 1,6 mil milhões de dólares (1,38 mil milhões de euros), ganhou popularidade entre os consumidores mais jovens por Kim Kardashian ser uma celebridade de um reality show e pelo impacto que tem nas redes sociais.

A Fendi já trabalhou com a rapper Nicki Minaj e o artista Joshua Vides.

Kim Jones, que também é director artístico das colecções de roupas masculinas da Dior, outra marca de propriedade da LVMH, é conhecido pelo seu talento para estabelecer parcerias entre o luxo, as marcas, os artistas e figuras da cultura popular.

Por exemplo, Jones escolheu o rapper Travis Scott para co-desenhar a colecção masculina de Primavera para a Dior; e uniu-se a Donatella Versace numa coleção “Fendace” que reunia os designs da Fendi e da Versace. E, no mês passado, durante a semana da moda de Milão, as marcas rivais Fendi e Versace juntaram-se e apresentaram uma colecção em conjunto.