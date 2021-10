Vinhos de Portugal despede-se em festa e sonha com o regresso presencial em 2022

A 8ª edição do Vinhos de Portugal no Brasil terminou este domingo já com planos para o regresso ao presencial, no próximo ano, confirma a organização e a ViniPortugal, parceira do Vinhos de Portugal no Brasil. O evento está previsto para o início de Junho de 2022.

Desta vez, e num evento que se prolongou por dois fins-de-semana (16 e 17 e 23 e 24), a opção da organização - os jornais PÚBLICO, de Portugal, e O Globo e Valor Económico, do Brasil, em parceria com a ViniPortugal e curadoria e concepção da Out of Paper - optou por ainda manter o formato digital, transmitindo para o Brasil, a partir de um hotel de Lisboa, uma maratona de provas com críticos e produtores, e conversas descontraídas com uma série de convidados brasileiros como anfitriões.

Ainda é cedo para o balanço final, mas os números disponíveis mostram que foram vendidos mais de mil ingressos, o que representou um aumento em relação à edição anterior, a primeira em versão digital. Durante o primeiro fim-de-semana houve 2235 acessos aos talk-shows, que se destinavam a um público mais alargado e apostaram em personalidades brasileiras como os chefs Claude Troisgros, Emmanuel Bassoleil, Bella Masano, Marcelo Corrêa Bastos, e nos actores e apresentadores Mel Fronckowiak, Monique Alfradique, Thiago Rodrigues, e ainda no jornalista Marcos Uchôa e na sommelier Cecília Aldaz. A ideia era que estes fizessem as perguntas que qualquer consumidor comum faria em relação ao vinho e que as conversas fossem descomplicadas e divertidas.

Por outro lado, as 17 provas do evento, dirigidas pelos críticos Jorge Lucki, o Master of Wine Dirceu Vianna Junior, e Manuel Carvalho foram todas compradas com vinhos, o que significa que no Brasil as pessoas assistiram às explicações dos especialistas podendo em simultâneo provar os vinhos que estavam a ser apresentados. No final, os produtores participantes - 66, no total - mostraram-se muito satisfeitos com o resultado e despediam-se com um até para o ano na 9ª edição, que está já a ser pensada para combinar o melhor do presencial e o muito que se aprendeu com o digital nestes dois anos. Até lá, as histórias, imagens e todas as informações sobre os produtores participantes continuam disponíveis na plataforma do evento.