Três festivais para celebrar o balonismo em Portugal

Em Novembro, não vão faltar oportunidades para subir aos céus num balão de ar quente. Três festivais vão colorir os céus do país: da Beira Baixa a Coruche.

Novembro é mês de celebrar o balonismo em Portugal e, depois de sucessivos cancelamentos e adiamentos devido à pandemia, os festivais de balões de ar quente estão de volta aos céus do país ao longo da primeira quinzena do mês, contando que a meteorologia não venha também ela pregar alguma partida, claro. Há voos livres, subidas gratuitas, sessões de Night Glow (espéctaculos nocturnos de luz, cor e som, durante os quais as chamas dos queimadores dos balões são libertadas ao ritmo da música) e muitas outras actividades.