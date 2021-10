Actor Stanley Tucci abre o caderno de receitas e o coração no novo livro de memórias Taste

O actor norte-americano acaba de lançar Taste: My Life Through Food , um livro de saborosas memórias e receitas, ainda sem edição portuguesa.

Se procura detalhes sobre a carreira do grande actor norte-americano Stanley Tucci, provavelmente deverá passar à frente do novo e adorável livro de memórias Taste: My Life Through Food [ainda sem edição em português, numa tradução literal o título daria algo como Sabor: A minha vida através da comida]. Em nenhuma das suas 300 espirituosas páginas irá descobrir o que inspirou Tucci a tornar-se actor ou como se sentiu ao usar a peruca bufante lilás na saga Os Jogos da Fome ou a beijar Colin Firth no filme Supernova.