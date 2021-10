Governo disponível para suspender caducidade de convenções colectivas “sem limite de tempo”

Governo está disponível para ir mais longe do que o anunciado em meados de Outubro e suspender a caducidade além de 2024, numa tentativa de agradar ao BE e ao PCP e viabilizar o Orçamento do Estado para 2022.

Depois do anúncio de chumbo da proposta do Orçamento pelo PCP, o Governo tenta uma derradeira aproximação aos comunistas. A ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, anunciou nesta segunda-feira que o Governo está disponível para suspender os prazos de caducidade e sobrevivência das convenções colectivas sem qualquer limite temporal, indo além de 2024.

Com a aprovação do Orçamento do Estado (OE) para 2022 em risco, a ministra, que esta tarde está a ser ouvida no Parlamento, insiste que é preciso criar pontes com os partidos de esquerda.

“Perante as várias discordâncias e dúvidas face ao modelo proposto, foi ainda transmitida disponibilidade permanente para, no processo legislativo, prever uma suspensão do prazo de sobrevivência mesmo sem o limite de tempo já anunciado em 2024”, afirmou Ana Mendes Godinho, numa tentativa de responder às exigências do PCP e do BE que defendem a revogação das normas da caducidade previstas na legislação laboral.

Em meados de Outubro, e na sequência das negociações com os partidos de esquerda, o Governo comunicou aos parceiros sociais que iria prolongar por 12 meses a suspensão dos prazos de contagem da caducidade e sobrevigência das convenções colectivas, estendo-a até 2024.

Agora, a ministra mostra disponibilidade para suspender os prazos de caducidade sem qualquer limite temporal e para avaliar as normas do Código do Trabalho que permitem que as convenções colectivas caduquem sem que sejam substituídas por outras. No decorrer do debate, numa resposta à deputada Diana Ferreira, do PCP, a governante manifestou abertura para, durante o período de suspensão, “avaliar os mecanismos” da caducidade mas sem se comprometer a acabar definitivamente com eles.​

Quando, na última reunião da concertação social, o Governo apresentou a proposta de suspender a caducidade até Março de 2024, tanto a CGTP como a UGT consideraram a iniciativa insuficiente.

Para a secretária-geral da Intersindical, Isabel Camarinha, que reagiu no final da reunião de 20 de Outubro, o prolongamento “não resolver coisa nenhuma” (apenas adia por mais um ano a impossibilidade de as associações patronais fazerem caducar “os direitos dos trabalhadores consagrados nas convenções colectivas”) e a proposta da arbitragem necessária “também não resolve”.

No caso da UGT, o secretário-geral adjunto, Sérgio Monte, disse que a central concorda com a proposta do Governo de prolongar a suspensão, por preservar a contratação colectiva durante os próximos anos, mas pensa que as duas medidas não chegam para travar a caducidade quando uma das partes quer fazer cair um acordo.

Na primeira parte do debate, a deputada do PSD Clara Marques Mendes criticou o Governo por ter aprovado medidas na área laboral sem as comunicar previamente aos parceiros sociais, o que levou os patrões a suspender a sua participação na concertação social.

A decisão das quatro confederações patronais surgiu depois de o Governo ter aprovado um conjunto de alterações ao Código do Trabalho que não foram discutidas com os parceiros sociais, nomeadamente o aumento das compensações pagas pelas empresas aos trabalhadores na cessação de contratos a prazo, a reposição do valor do trabalho extraordinário a partir da 120.ª hora, o alargamento do princípio do tratamento mais favorável às situações de teletrabalho e trabalho através de plataformas digitais, e a obrigatoriedade de as empresas prestadoras de serviços que têm contratos com o Estado de duração superior a 12 meses celebrarem contratos permanentes com os trabalhadores.

“Não foi um lapso, como veio dizer o senhor primeiro-ministro. Em menos de um dia, a senhora ministra levou ao Conselho de Ministro a agenda para o trabalho digno e acrescentou duas medidas”, frisou a deputada do PSD.

Clara Marques Mendes lembrou ainda que a governante foi questionada, no final da reunião da Comissão Permanente de Concertação Social sobre se iria haver alterações às indemnizações por despedimento e respondeu que o executivo “não iria fazer alterações que distorçam a posição de Portugal no ranking internacional sobre o mercado de trabalho”.

“Por que é que num dia está preocupada com a nossa posição internacional e no dia seguinte essa preocupação deixa de fazer sentido”, questionou.

Na resposta, Ana Mendes Godinho destacou que a compensação pela cessação de contratos a prazo “não tem qualquer influência nos indicadores internacionais, que se referem apenas às indemnizações e compensações nos contratos permanentes”. E lembrou que as medidas introduzidas na agenda para o trabalho digno foram suscitadas pelas centrais sindicais na reunião de concertação social.