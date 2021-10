Novo Banco admite ir às compras após concluir reestruturação

O presidente do Novo Banco, António Ramalho, disse hoje que a nova imagem representa o “renascimento” da instituição financeira, que está numa “rota de lucro” e que avaliará a compra de bancos mais pequenos, terminada a reestruturação.

“Olharemos para todas as hipóteses de crescimento, sobretudo na segunda linha de bancos”, afirmou Ramalho, dizendo que eventuais aquisições podem ser feitas a partir do momento em que o banco conclua o processo de reestruturação.

O processo de reestruturação termina no fim deste ano mas ainda deverá demorar alguns meses até Bruxelas finalizar formalmente.

Sobre os resultados do banco, Ramalho não quis adiantar dados, sendo que as contas do terceiro trimestre serão conhecidas esta semana, mas referiu que os do primeiro semestre demonstraram já a “rota de lucro e rendibilidade em que o banco está”. Em 2020, o banco registou prejuízos de 1329,3 milhões de euros.

Já questionado sobre se o banco continuará a receber dinheiro do Estado em 2022 para se recapitalizar (através do Mecanismo de Capital Contingente, criado em 2017 na venda de 75% do banco à Lone Star), apesar de na proposta do Orçamento do Estado não constar qualquer valor inscrito, António Ramalho não quis falar do tema.

O presidente executivo do Novo Banco disse apenas que o banco tem diferendos na justiça arbitral com o Fundo de Resolução (o novo banco considera que há valores que o Fundo deveria pagar mas com que este não concorda) e que só falará no final do processo judicial.

Sobre a redução do número de trabalhadores, Ramalho não quis adiantar objectivos concretos, referindo apenas que o banco está “num processo de redução continuada mas com serenidade”, em diálogo com sindicatos e comissão de trabalhadores.

Na apresentação da nova imagem de marca do Novo Banco, num balcão remodelado da Avenida da República, em Lisboa, Ramalho repetiu muitas vezes a palavra “renascimento”, considerando que a nova imagem marca uma nova fase da vida do banco.

“O banco viveu um período de 7 anos, 3,5 anos a resolver [o legado do BES] e 3,5 anos a restaurar. Agora é o renascimento”, disse.

A renovação da nova imagem do banco será progressiva, estando prevista a renovação de 50 balcões até final da semana e 100 até final do ano. Os restantes balcões serão remodelados ao longo de 2022, segundo o banco.

O Novo Banco vai também mudar os serviços centrais de Lisboa da Avenida da Liberdade e da Rua Castilho para o Tagus Park, em Oeiras, em 2022. António Ramalho disse que quando isso for feito os edifícios serão vendidos. “Faremos o que temos feito com o passado, desfazermo-nos”, afirmou.