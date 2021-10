Mendes Godinho lança “pontes” e insiste que o Orçamento é “claramente de esquerda”

Ministra do Trabalho reage à perspectiva de chumbo do OE. Os portugueses ficarão a perder se o Orçamento do Estado chumbar, diz.

Ana Mendes Godinho é a primeira governante a falar em nome do Governo no Parlamento depois de o PCP ter anunciado o voto contra do Orçamento do Estado na generalidade.

Para esta segunda-feira à tarde já estava agendada uma audição da ministra do Trabalho sobre a proposta orçamental e a primeiras palavras de Godinho foram directas para os partidos com quem o Governo tem estado a negociar: “Este orçamento — que hoje aqui apresentamos e discutimos — é claramente um orçamento de esquerda”.

A dois dias da votação da proposta de lei na generalidade, a ministra ainda procura trazer os partidos à esquerda para o mesmo barco dizendo que só com um Governo de esquerda será possível concretizar a agenda que o executivo tem vindo a implementar com os parceiros desde 2015. “Não pode haver trincheiras, tem de haver pontes”, apelou.

A ministra desfiou um conjunto de medidas que estão previstas na proposta do Governo, desde o aumento das pensões ao reforço de prestações sociais. Mendes Godinho elencou a criação da garantia para a infância (para o combate à pobreza infantil), o aumento do abono de família, que passará a abranger 500 mil crianças e jovens, a requalificação da rede de equipamentos sociais, o aumento do salário mínimo e a actualização extraordinária das pensões mais baixas em dez euros, para 2,3 milhões de pensionistas.

Várias vezes fez uma comparação com o ano de 2015, de que, enfatizou, “todos nos lembramos pela má memória da contenção”. É o caso da rubrica das pensões, onde, disse, há um reforço de 3800 milhões de euros em relação a 2015 (mais 25%).

Depois de enumerar as medidas tomadas nos últimos anos na área do salário mínimo e dos apoios sociais e as medidas assumidas para 2022, a ministra concluía: “É isto que colectivamente não podemos pôr em risco”.

Votar contra este orçamento, sustentou, é votar contra “estes avanços estruturais” e é impedir que sejam discutidos na Assembleia da República, não é o Governo que perde, são os portugueses, defendeu.