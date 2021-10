Executar PRR sem OE é mais complicado, mas possível

A não aprovação da proposta do Governo e o consequente atraso na entrada em vigor de um novo OE para 2022 complicaria a execução do Programa de Recuperação e Resiliência no ano que se pretende ser de entrada em velocidade de cruzeiro. Ainda assim, de acordo com os especialistas contactados com o PÚBLICO, a flexibilidade que existe na gestão dos fundos europeus e no regime orçamental de duodécimos dá ao executivo os instrumentos necessários para limitar os danos ao mínimo.