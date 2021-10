Sporting comunica ter trocado jogadores com FC Porto em negócio de 11 milhões

O Sporting revelou nesta segunda-feira, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), ter trocado jogadores com o FC Porto, num negócio em que cada clube pagou ao outro 11 milhões de euros (ME).

No comunicado, em que revelam todos os valores com as transacções de jogadores durante o último mercado de transferências, os “leões” referem ter “enviado” o médio Rodrigo Fernandes para os “dragões” pelo valor de 11 ME e que pagaram igual quantia aos “azuis e brancos” pelo extremo Marco Cruz.

Estes valores avultados, investidos em jogadores com pouca projecção, poderão ser explicados à luz de um eventual benefício contabilístico a curto prazo para ambas as SAD, já que quer FC Porto, quer Sporting poderão incluir os montantes em causa no exercício de 2021-22 e também repartir o investimento pelas épocas que correspondem à duração do contrato.

Já a aquisição aos franceses do Paris Saint-Germain do avançado espanhol Pablo Sarabia custou ao Sporting uma taxa de empréstimo de dois milhões, sem opção de compra, uma transferência envolvida no negócio de saída do lateral Nuno Mendes para o clube gaulês, igualmente por empréstimo.

As transferências de Ugarte, ex-Famalicão, e de Ricardo Esgaio, ex-Sporting de Braga, custaram ao Sporting 6,5 ME e 5,5 ME, respetivamente, sendo que os famalicenses garantiram ainda metade do valor de uma futura venda.

Quanto às saídas, destaque para a transferência do guarda-redes Luís Maximiano para o Granada por 4,5 ME, do lateral Valentin Rosier para o Besiktas por 5,1 ME e do médio Josip Misic para o Dinamo Zagreb por dois ME.