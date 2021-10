Sérgio Conceição quer oferecer Taça da Liga a Pinto da Costa

O FC Porto vai nesta terça-feira (19h) ao terreno do Santa Clara.

O treinador do FC Porto admitiu nesta segunda-feira a vontade de “oferecer ao presidente” Pinto da Costa a Taça da Liga, o único troféu que falta ao palmarés do dirigente. Mas, para isso, relembrou a necessidade de vencer o Santa Clara na partida do Grupo D da prova (terça-feira, 19h).

Sérgio Conceição explicou que não desvaloriza a prova e que vai apresentar a equipa na máxima força para vencer a partida que, como frisou, é decisiva. “Gostava de lhe oferecer o título, claro que gostava. Vivemos de vitórias. Somos obcecados por títulos e ficaria satisfeito se o pudesse oferecer ao presidente. O grupo de trabalho quer muito oferecer ao presidente este título”, confessou o técnico, em conferência de imprensa.

O Santa Clara empatou na primeira jornada diante do Rio Ave, 1-1, em Vila do Conde, um resultado que obriga os “dragões” a pontuarem na estreia na prova. “A nossa ambição é a mesma em todos os jogos, chegar o mais longe possível, chegar à final four como fizemos nos últimos quatro anos e ser um bocadinho mais competentes nessa fase. Queremos ganhar, esse é o nosso objectivo”, frisou.

Sérgio Conceição revelou que está atento à equipa açoriana e à mudança de treinador, explicando que a equipa está preparada para lutar pela vitória. “O Santa Clara mudou de treinador. Vimos o que fez no último jogo. Estivemos a perceber as diferenças e estamos preparados e com ambição para tentar ganhar o jogo. Temos também de ter em atenção que é um jogo decisivo”, salientou ainda.

Questionado sobre se vai fazer rotação da equipa de forma a poder dar mais minutos a jogadores menos utilizados, o técnico do FC Porto foi claro, valorizando a prova em questão.

“Nós não damos minutos a jogadores menos utilizados. Os jogadores têm de conquistar esses minutos. Nós temos de olhar para o plano estratégico do jogo, mas também para o nível físico e psicológico de cada atleta. A partir daqui todos podem jogar. Nós damos importância à Taça da Liga e é uma prova que tem crescido ao longo dos anos. Vamos entrar com o melhor onze, até porque se perdermos estamos fora da final four”, disse também.